Темп прироста заболеваемости COVID-19 в регионе продолжает снижаться

За минувшую неделю темп прироста регистрации заболеваемости COVID-19 в нашем регионе снизился по сравнению с предыдущей. Как отметил в своем докладе сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, с учетом особенностей течения заболевания растет количество выздоравливающих, наметилась тенденция к плато и даже небольшому снижению числа находящихся на амбулаторном лечении на минувшей неделе.

«Мы активно выявляем заболевших, охват лабораторным тестированием более чем в 3 раза выше федерального норматива, обследуем всех, кто имеет симптомы ОРВИ: и взрослых, и детей. Свободный коечный фонд при этом достаточен. Первичное звено мобилизовано, работает 50 патронажных бригад в поликлиниках и 34 ковидных бригады СМП. В регионе поддерживается неснижаемый запас лекарств, средств индивидуальной защиты», – рассказал министр.

Прививочную кампанию против COVID-19 в регионе обеспечивают 55 бригад, ежедневно работают мобильные пункты в ТРЦ «Плазма», «Мурманск Молл», «Форум». Всего в регионе привито более 354 тысяч человек (без учета ревакцинированных и иностранных граждан), это 76,2% от плана. Продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в своём докладе Дмитрий Панычев еще раз обратил внимание на необходимость соблюдения мер эпидбезопасности (ношение масок, соблюдение социальной дистанции), а также важность прохождения вакцинации против COVID-19 и своевременной ревакцинации. Специалисты отмечают, что у вакцинированных граждан заболевание новым штаммом «омикрон» протекает в неосложненной форме и ограничивается поражением верхних дыхательных путей, так как вирус не спускается в легкие, не вызывает пневмонию.