Темп российского вылова на 2,2% опережает прошлогодний

По данным системы мониторинга Росрыболовства, общий вылов российских рыбопромышленников к 5 августа текущего года составил 3,08 млн тонн, что на 2,2% больше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём вылова водных биоресурсов составил 324,4 тысячи тонн, что на 1,7% меньше уровня прошлого года. На промысле трески добыто 217,6 тысячи тонн – на 13,2 тысячи тонн ниже показателя 2019 года. Вылов пикши увеличился на 10 тысячи тонн – до 50,7 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот нарастил вылов на 1,4% к уровню прошлого года – до 386,8 тысячи тонн.