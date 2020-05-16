Температура воздуха на большей части Мурманской области будет ниже климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, активный циклон, смещающийся с Архангельской области вдоль побережья Мурмана, принёс в наш регион обильные осадки и вызвал усиление ветра на севере Мурманской области в порывах до 20-25 м/с. В течение суток 14 мая и ночи 15 мая в районе с.Ловозеро выпало 107%, местами на севере Мурманской области 85-100%, в Мурманске 80% месячной нормы осадков.

По средним многолетним данным в мае в Мурманске выпадает около 30 мм осадков, треть из которых приходится на мокрый снег, 20% - на твёрдые осадки и половина – на жидкие осадки. В среднем в день с осадками выпадает около 2 мм . Рекордное суточное количество осадков 23,6 мм в Мурманске было зафиксировано18 мая 2018 года, когда отмечались осадки в виде мокрого снега и дождя. Один из самых поздних снегопадов отмечался 20 и 21 июня 2017 года.

16-18 мая Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами осадки, температура воздуха на большей части территории ниже климатической нормы.

Сегодня, 16 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, днём +3+8°. Ночью местами гололедица.