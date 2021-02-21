Температура воздуха в центральных районах Мурманской области местами опустится до -33-40°

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 февраля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт слабый снег, преобладающая температура воздуха ночью -25-30° в центральных районах местами -33-40°, днём -17-22° в отдельных районах -25-30°.

22 февраля существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 21 февраля, будет переменная облачность, без существенных осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер южный слабый, днём в районе Никеля сильный. Температура воздуха ночью и утром -25-30°, местами на востоке и в центральных районах области -35-40°, днём -17-22°, при прояснениях -25-30°. Гололедица.

Предупреждение

В ночные и утренние часы на востоке и в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз - минимальная температура воздуха -35-40°.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках - неполный ледостав, ледостав с промоинами, зажоры льда.

Толщина льда увеличилась за прошедшую декаду на 1-10 см и на 20 февраля была равна 32-60 см, что, в основном, на 2-25 см меньше нормы и прошлого года.

Уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней зимней межени на 5-30 см, на реках Терского берега (рр. Умба, Варзуга, Чаваньга ) - выше на 35-90 см. Водность рек составляет 100-135% нормы.