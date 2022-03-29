Темпы регистрации заболеваемости COVID-19 в регионе продолжают снижаться

Об эпидемиологической обстановке на территории региона вчера на оперативном совещании доложила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова.

«Стабилизация эпидобстановки позволяет нам продолжать расширять виды и увеличивать объёмы медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. С 25 марта возобновилось проведение профилактических медосмотров, диспансеризации определенных групп населения, в том числе углубленной диспансеризации лиц, перенесших COVID-19. В полную мощность работают дневные стационары во всех медицинских организациях региона», – рассказала Инга Анискова.

Основное количество заболевших по-прежнему находится на амбулаторном лечении. На догоспитальном этапе работает 16 патронажных бригад для пациентов с СОVID-19 в поликлиниках и 20 специализированных бригад скорой медицинской помощи. Активно ведётся работа подразделений неотложной помощи, работают сервисы предварительной записи.

Продолжается постепенное свёртывание круглосуточного коечного фонда для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. При этом свободный коечный фонд достаточен.

«Основной задачей остаётся поддержание достигнутого в регионе уровня коллективного иммунитета путём проведения вакцинации и своевременной ревакцинации. Особое внимание уделяется организованным коллективам: предприятиям, организациям, учреждениям. В наличии все виды вакцин», – подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения региона Инга Анискова.

Как сообщает Миниздрав, в регионе работают 53 прививочные бригады. Также Мурманске ежедневно работает мобильный прививочный пункт в ТРЦ «Мурманск Молл».

Всего в регионе привито более 357 тысяч человек. Продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет, которая активно поддерживается родителями. Уже прошли вакцинацию 655 человек.