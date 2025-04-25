Темпы роста инфляции в стране снижаются вторую неделю

Инфляция в России с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля.

Как сообщает Росстат, с начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%.

Плодоовощная продукция с 15 по 21 апреля подорожала на 1,3% (с 8 по 14 апреля - на 1,1%), в том числе выросли цены на капусту - на 6,3%, лук - на 5,6%, свеклу - на 4,7%, картофель - на 3,7%, морковь - на 3,4%, яблоки - на 0,7%. Снизились цены на огурцы - на 1,1%, помидоры - на 1,0% и бананы - на 0,8%.

В отчётный период существенно выросли цены на хлеб пшеничный - на 0,6%, вермишель - на 0,5%, говядину, свинину, рыбу мороженую, хлеб ржаной, макаронные изделия и чай черный - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%