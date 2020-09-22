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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 08:45

Темпы роста розничных цены на мороженую рыбу возросли

Как сообщает отдел мониторинга Росрыболовства, с 14 по 20 сентября динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала разнонаправленные тенденции.

На Северо-Западе укреплялись цены на треску (197 руб./кг, +1%), скумбрию (122 руб./кг, +1,7%) и сельдь (65 руб./кг, +1,6%), находясь под влиянием сезонного роста закупок экспортерами и внутренними потребителями. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны.

Темпы роста розничных цены возросли. В период с 8 по 14 сентября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,5%. По сравнению с началом года цены выше на 0,6%.

За январь-август 2020 года объём экспорта рыбы и морепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 4,3%, а его стоимость снизилась на 6,1%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта, мороженой рыбе, уменьшились на 12,6%.

Объём импорта снизился на 12,0%, а его стоимость на 11,3%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе уменьшились на 9,7% и 7,4 %, но выросли на рыбу мороженую на 2,9%.

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