Темпы восстановления промышленного производства в регионе опережают среднероссийские

В июне текущего года продолжилось постепенное восстановление промышленного производства Мурманской области, в том числе благодаря снятию карантинных ограничений. На протяжении последних двух месяцев динамика производства в Мурманской области превышает общероссийские показатели.

Наиболее существенное улучшение динамики наблюдалось в добывающей промышленности (индекс промышленного производства в добыче полезных ископаемых в регионе составил 112,5% к июню 2019 года, по России – 85,8%).

Вместе с этим в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции системообразующие предприятия Мурманской области предпринимают необходимые меры по защите своих сотрудников и сохраняют производственные процессы в штатном режиме.

Крупные инвестиционные проекты в промышленном комплексе региона реализуются в соответствии с намеченными планами.

За январь-май текущего года индекс промышленного производства по Мурманской области сложился выше, чем в среднем по России (97,4% против 96,5% по России). Как сообщает Министерство экономического развития Мурманской области, по итогам текущего года оценивается переход значения данного показателя в область положительных значений (100,8%).

Основным факторами роста будет увеличение производства апатитового и никелевого концентратов, производства в металлургии за счёт наращивания объёмов выпуска никеля и кобальта, в пищевой промышленности и судоремонте.