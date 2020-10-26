Темпы завершения работ в рамках дорожного нацпроекта в Мурманске будут максимально ускорены

О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области доложил главе региона Андрею Чибису министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин на оперативном совещании.

«На сегодняшний день продолжаются работы в столице Заполярья: не до конца завершены тротуары на нескольких объектах. Укладка асфальта на проезжей части закончена на всех улицах, кроме Инженерной, где подрядная организация продолжает капиталоемкие работы – устройство тротуаров (щебенение), устройство освещения, обустройство инженерных сетей», – доложил профильный министр.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, глава администрации города Мурманска Евгений Никора отметил, что подрядчик, допустивший срыв графиков производства, будет наказан.

Губернатор поручил максимально ускорить темпы.

«Все объекты должны быть завершены в течение ближайшей недели, – подчеркнул Андрей Чибис».