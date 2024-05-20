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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.24 13:00

Темы импортозамещения, искусственного интеллекта и другие смежные вопросы цифровизации СПП Мурманской области планирует вынести на научно-техническую конференцию

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл круглый стол по вопросам цифровизации экономики. Основными темами стали импортозамещение и перспективы использования решений искусственного интеллекта в деятельности организаций.

Открывая встречу, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Алексей Колбасов отметил, что актуальность темы цифровизации возрастает с каждым днем. Все основные сферы экономики региона, от горной промышленности до малого бизнеса, зависят от цифровизации.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках круглого стола представители работодателей обсудили успехи в области перехода на российские решения на своих предприятиях, а также поделились опытом преодоления предубеждений клиентов о российских решениях по цифровизации со стороны вендоров.

Одной из проблем в данной области стало то, что импортозамещение вывело на рынок большое количество недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Ряд компаний создают продукт на базе иностранной программы, меняя логотип и интерфейс. Даже если такому продукту и будет обеспечена техническая поддержка, то его развитие под потребности клиента зачастую не предусмотрено.

В целом отмечалось, что рынок отечественных решений стремительно развивается. «В рамках работы комиссии по цифровизации мы говорим о вопросах импортозамещения уже третий год, и данные дискуссии отражают динамику развития данной области. За это время мы перешли от некой растерянности к положительному опыту использования: внедрению не только нового программного обеспечения и оборудования, но и новых технологий», - отметила председатель комиссии по цифровой экономике Юлия Бондарович.

Вторым блоком вопросов стало применение решений искусственного интеллекта в работе организаций. В настоящий момент предприятия все активнее используют нейросети в работе, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы. Искусственный интеллект с легкостью заменяет рутинные операции, и часто у него это получается лучше, чем у человека, ведь нейросети могут анализировать гигантский объем накопленной информации за считанные секунды. Однако, как отмечали собравшиеся, есть области, которые останутся исключительно в компетенции человека, в том числе это все, что связано с тактильным трудом. Второй фактор, препятствующий полному переходу на искусственный интеллект, – экономический. Использование нейросетей требует инфраструктуры и вычислительных мощностей, и для некоторых бизнес-процессов это оказывается экономически нецелесообразным. Также существуют и другие риски повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Все они оцениваются и систематизируются.

Темы импортозамещения, искусственного интеллекта и другие смежные вопросы цифровизации планируется вынести в отдельное расширенное мероприятие – научно-техническую конференцию, с привлечением представителей технологических компаний, крупных производственных предприятий, научного сообщества и органов власти.

 

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.

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