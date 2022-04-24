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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.22 12:00

Темы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и ремонта дорог стали главными на встрече губернатора с жителями Ленинского округа Мурманска

23 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин провели рабочий объезд по Ленинскому административному округу.

Маршрут был выстроен по обращениям горожан. Так, на улице Аскольдовцев, 30/1 нужно решать проблемы с ливневой канализацией, а на проспекте Героев-североморцев и улице Туристов жители жалуются на ненадлежащее качество уборки дворовых территорий.

Завершился субботний выезд встречей с жителями Ленинского округа в Детской школе искусств №3. В основном затрагивались темы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и ремонта дорог.

– Проблемных моментов в Ленинском округе Мурманска во время рабочего выезда с губернатором Андреем Чибисом было отмечено много: ямы на дорогах, мусор, отсутствие благоустройства во дворах. Сейчас, в межсезонье, это особенно заметно, – рассказал Юрий Сердечкин. – На встрече с жителями округа в режиме живого разговора были затронуты и другие острые темы.

«Необходимо провести анализ и инвентаризацию «заброшек»: будем сносить и освобождать площадь под новое строительство. А в работе по благоустройству города необходимо сделать основной акцент на системный ремонт дворовых территорий», - отметил глава региона.

По просьбе жителей округа глава региона осмотрел проезд к центру «Лапландия», он будет отремонтирован. Также положительные изменения коснутся парковочной зоны для посетителей центра и парка на Семёновском озере.

«Нуждается в обновлении бассейн центра, и соответствующие поручения я дам в понедельник», - сообщил Андрей Чибис, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области. 

Всем обращениям от горожан будет уделено особое внимание, в случае необходимости, региональным правительством муниципалитету будет оказана помощь в их решении. Примерно через месяц встречу повторим.

Фото:  https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22248&page=1

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