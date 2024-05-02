Тенденции приёма на работу молодых специалистов в 2024 году: организованность важнее лидерства

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» выяснил у работодателей, по каким критериям в их компаниях осуществляется подбор молодых специалистов. В опросе приняли участие 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов страны, предоставляющих вакантные места выпускникам вузов. Респондентам было предложено выбрать по два основных и дополнительных критерия отбора молодых специалистов, а также две ключевые личностные компетенции, приоритетные для их компании.

Среди ключевых критериев отбора молодых специалистов на первом месте — личностные компетенции кандидата (67%). Наличие минимального опыта работы важно для 46% рекрутеров. На уровень и качество образования стали обращать внимание чаще — об этом рассказали 37% рекрутеров (самый высокий показатель за 11 лет). Знание специфики деятельности компании важно только 13% рекрутеров.

Среди дополнительных критериев отбора чаще всего принимают во внимание уровень владения ПО (55%). Опыт прохождения стажировок важен для 27% менеджеров по персоналу, уровень успеваемости в вузе или колледже — для 18%, знание иностранного языка — для 7% (и это самый низкий показатель за 11 лет).

Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала организованность (54%). На втором месте — мотивация достижений и ориентация на развитие (по 41%). Умение работать в команде отметили 35% рекрутеров, наличие лидерских качеств — 7%.

За 11 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, подход работодателей к отбору молодых специалистов несколько изменился. Рекрутеры стали чаще принимать во внимание уровень и качество образования. Инициативность сегодня ценят меньше, чем в 2013 году, а организованность и интерес к саморазвитию — больше.

Время проведения опроса: 1—23 апреля 2024 года.