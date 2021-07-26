Доверия отечественным вакцинам больше даже у до сих пор не привившихся россиянВ Мурманской области продолжает снижаться численность населения
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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.21 13:30

Тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации в Мурманской области сохраняется

Сегодня в Мурманской области для лечения пациентов с COVID-19 оборудовано 1402 места в стационаре, из них 999 коек с кислородом, в том числе 116 оснащены аппаратами ИВЛ. В настоящее время свободный коечный фонд составляет порядка 19%.

«Эпидситуация в регионе напряжённая, с тенденцией к стабилизации, в начале прошлой недели развёрнуто дополнительно 20 коек, – отметил на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Догоспитальный этап помощи пациентам с COVID-19 сегодня оказывают 23 бригады скорой медицинской помощи и 20 патронажных амбулаторных бригад».

В регионе продолжается обеспечение бесплатными противовирусными и другими предусмотренными методическими рекомендациями Минздрава России препаратами не только пациентов с коронавирусом, но и с ОРВИ. По словам Дмитрия Панычева, нарастающим итогом за счёт средств областного бюджета обеспечены лекарствами уже более 55 тысяч пациентов. Также бесплатно их получили ещё порядка 29,5 тысячи северян за счёт средств федерального бюджета.

Благодаря высокому охвату тестированием обеспечивается должная выявляемость заболеваний коронавирусом. Всего в области уже проведено более 1 млн 94 тысяч ПЦР-исследований. С помощью СМС-информирования результаты теста получили более 285 тысяч северян.

В настоящее время прививочную кампанию обеспечивают 46 бригад, 35 из них – это прививочные бригады 12 подведомственных региональному Минздраву медицинских организаций. Напомним, с 17 июля в мурманском Ледовом дворце организован выездной пункт вакцинации, который ежедневно работает с 10.00 до 21.00. Пациенты принимаются без записи. Так, на прошлой неделе в Ледовом дворце привито более 2,3 тысячи человек.

Всего же в Мурманской области вакцину получили свыше 167 тысяч человек (48% от плана). Северяне активно записываются через цифровые сервисы: портал «Госуслуги» и региональный портал записи. Более 42,6 тысяч человек уже взяли «номерки» на этих платформах, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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