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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.21 12:15

Тенденция к стабилизации эпидситуации в регионе сохраняется

В Мурманской области с января 2021 года свернули почти половину (47%) «ковидного» коечного фонда. Это 722 койки, из них 24 высвободились на прошедшей неделе. Сегодня в регионе для лечения пациентов с коронавирусом оборудовано 818 мест в стационаре, из них 608 коек с кислородом, в том числе 122 оснащены аппаратами ИВЛ. На данный момент этого достаточно для оказания помощи населению.

На догоспитальном этапе помощь пациентам с ковид оказывают 19 бригад скорой и 20 амбулаторных патронажных бригад.

Бесплатными противовирусными препаратами за счет средств областного бюджета обеспечены уже более 51 тысячи пациентов. Из них 25 тысяч – это пациенты с COVID-19, более 26 тысяч – пациенты с ОРВИ. За счёт средств федерального бюджета обеспечены еще более 17 тысяч человек.

В регионе поддерживается неснижаемый запас лекарств более чем 10-кратный запас в пересчете на курсовые дозы.

Всего в области проведено более 875 тысяч ПЦР-исследований на COVID-19. Мурманская область с начала пандемии является одним из лидеров в стране по охвату тестированием на ковид на 100 тысяч населения. С помощью СМС-информирования пациенты получают результаты тестов в течении  12-24 часов. 

В 12 подведомственных региональному Минздраву медорганизациях в 20 муниципалитетах работает 26 прививочных бригад. Привито более 31 700 человек.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, северяне активно записываются на прививку через портал «Госуслуги» (через баннер «Защитите себя и своих близких») и региональный портал записи. Более 7300 человек взяли номерки с помощью цифровых сервисов.

«Помимо создания иммунной прослойки с помощью вакцинации, наметившуюся стабильность удастся держать под контролем только при соблюдении элементарных мер эпидбезопасности: ношение масок, социальная дистанция, гигиена рук», – отметил во время оперативного совещания министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

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