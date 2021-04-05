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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.21 13:00

Тенденция к стабилизации эпидситуации в Заполярье сохраняется

В Мурманской области с января 2021 года свернули 839 коек, т.е. более половины (54%) «ковидного» коечного фонда, из них 117 коек высвободились на прошедшей неделе. Сегодня в регионе для лечения пациентов с коронавирусом оборудовано 701 место в стационаре, из них 541 койка с кислородом, в том числе 103 оснащены аппаратами ИВЛ. На данный момент этого достаточно для оказания помощи населению.

На догоспитальном этапе помощь пациентам с ковид продолжают оказывать помощь 15 бригад скорой медицинской помощи и 20 амбулаторных патронажных бригад.

«Бесплатными противовирусными препаратами нарастающим итогом за счёт средств областного бюджета обеспечены уже более 51 тысячи пациентов, из них без малого 25 тысяч – это пациенты с COVID-19 и более 26 тысяч – заболевшие ОРВИ. Ещё более 17 тысяч человек получили лекарства бесплатно за счёт средств федерального бюджета», – сказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании.

По данным на 5 апреля, в обсерваторах находятся 788 человек, на самоизоляции – 1430 человек.

В Мурманской области поддерживается неснижаемый запас лекарств. Для стационарных пациентов на утро 5 апреля он составляет более чем 10-кратный запас в пересчете на курсовые дозы.

Всего в области проведено более 888 тысяч ПЦР-исследований. Мурманская область с начала пандемии является одним из лидеров в стране по охвату тестированием на ковид на 100 тысяч населения. С помощью смс-информирования пациенты получают результаты тестов в течение 12-24 часов.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения. Граждане активно записываются через цифровые сервисы: портал «Госуслуги» и региональный портал записи. Более 9 тысяч человек уже взяли «номерки» на этих платформах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 12 подведомственных региональному Минздраву медорганизаций в 20 муниципалитетах работает 26 прививочных бригад. Привито более 35300 человек.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, помимо создания иммунной прослойки с помощью вакцинации наметившуюся стабильность удаётся держать под контролем только за счёт соблюдения элементарных мер эпидбезопасности, таких как ношение масок, гигиена рук, соблюдение социальной дистанции.

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