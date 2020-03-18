Тенденция роста налоговых поступлений сохраняется в Мурманской области

Налоговые доходы консолидированного бюджета Кольского края по итогам двух месяцев 2020 года превысили уровень поступлений аналогичного периода 2019 года на 15% и составили почти 8 млрд рублей.

Бюджетообразующими налогами традиционно стали: налог на доходы физических лиц (58% от общего объёма поступлений с приростом к уровню января-февраля прошлого года более 10%) и налог на прибыль организаций (29% от всех поступлений, прирост – 24%).

Специалисты налогового ведомства также отмечают увеличение поступлений от организаций региона имущественных налогов на 20%. Всего за два месяца текущего года предприятиями края уплачено 462 млн рублей имущественных налогов. При этом поступления по налогу на имущество выросли на 43%, по транспортному налогу – на 13%, по земельному налогу – на 10%.

За указанный период также мобилизовано 325 млн рублей платежей за пользование природными ресурсами, что более чем на 30% выше уровня поступлений за 2 месяца 2019 года. Сумма перечисленных налогов на совокупный доход выросла на 16% и составила 261 млн рублей.

В местные бюджеты Кольского края перечислено 1,8 млрд рублей, что также превышает показатели прошлого года на 11%.