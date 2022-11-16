Теперь на портале «Наш Север» можно увидеть ход рассмотрения любого обращения

На портале «Наш Север» можно увидеть ход рассмотрения любого обращения. О новой функции на оперативном совещании в понедельник рассказала вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова. Она подчеркнула, что на обращение, опубликованное на портале, можно также подписаться, чтобы узнать об исполнении работ одним из первых.

Раньше отследить этапы решения проблемы через личный кабинет мог только пользователь портала, а теперь контролировать ход рассмотрения и итоговый статус может любой неравнодушный мурманчанин. Всего за время работы «Нашего Севера», начиная с 2019 года, решено почти 40 тысяч инцидентов по 75 категориям обращений.

«Всех наших жителей призываю активно пользоваться сервисом, в том числе напоминаю, что за решением конкретных сигналов, вопросов, попадающих на портал, стоят нормативно прописанные сроки отработки. Идет очень жесткий контроль за тем, как это отработано – есть статистика и аналитика», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Сейчас срок отработки сообщений составляет 10 дней, а по некоторым категориям и вовсе 2 рабочих дня. Причём получить ответ можно практически от любого исполнителя, ведь к работе портала подключены все муниципальные образования Мурманской области.

Еще одно важно обновление портала – запуск раздела, в котором рассказывается о конкретных результатах реализации плана «На Севере – Жить!». Раздел еще наполняется, но уже сейчас можно посмотреть информацию о почти 300 объектах, реализованных в рамках этой программы развития по различным категориям, включая благоустройство, образование или ремонт дорог.

«На прошлой неделе мы в очередной раз сделали большое обновление визуальных компонентов и структуры портала. Она приведена в соответствие с крупными группами сервисов и возможностями: на главной странице сверху вниз располагаются продвигаемые сервисы – «Молодая Арктика», созданная для молодёжи, блок «Активный житель», в который входят сообщения от жителей и голосования. В общем мы сделали так, чтобы каждый сервис был доступен в один, максимум два клика», – объяснила Александра Никипелова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, на этом развитие портала не останавливается. По словам вице-губернатора, в разработке находятся еще несколько интересных сервисов – прежде всего – это модуль для сбора, обработки и проведения голосований за инициативы жителей в рамках инициативного бюджетирования, а также модуль видеонаблюдения, который позволит наблюдать за Мурманском в режиме реального времени.

Губернатор поблагодарил министерство за проделанную работу, отметив, что портал должен оставаться удобным в использовании для мурманчан, чтобы число его пользователей продолжало расти. Сейчас на «Нашем Севере» зарегистрированы свыше 45 тысяч жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru