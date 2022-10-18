Теперь не замёрзнем! 20 тёплых остановочных комплексов смонтируют в Мурманске
Безопасные и комфортные места ожидания общественного транспорта, оснащенные smart-системами, будут установлены на следующих остановках общественного транспорта:
- «Площадь Пять Углов» по просп. Ленина (южное и северное направления);
- «Улица Капитана Егорова» по просп. Ленина (южное и северное направления);
- «Улица Академика Книповича» по просп. Ленина (южное и северное направления);
- «Улица Генерала Журбы» по просп. Ленина (южное направление);
- «Улица Полярные Зори» по просп. Ленина (северное направление);
- «Проспект Ленина» по просп. Ленина (северное направление);
- «Улица Володарского» по просп. Ленина (южное и северное направления);
- «Проспект Ленина» в районе д. 98 по просп. Ленина (южное направление);
- «Улица Карла Либкнехта» по ул. К. Либкнехта (у просп. Ленина в северном направлении);
- «Улица Марата» по просп. Кирова (северное направление);
- «Академика Книповича» по ул. Шмидта (южное направление);
- «Театральный бульвар» по ул. Шмидта (северное направление);
- «Улица Комсомольская» по ул. Шмидта (южное и северное направления);
- «Привокзальная площадь» по ул. Коминтерна (южное и северное направления).
Как сообщает администрация города Мурманска, мероприятие реализуется в рамках соглашения между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и администрацией города Мурманска. Поставку и монтаж оборудования осуществляет ООО «Сбербанк – Телеком».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23538&page=1