Теперь с гражданами-должниками может взаимодействовать робот-коллектор

ФССП России наделена полномочиями по контролю за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций. 1 февраля 2024 г. вступил в силу федеральный закон от 04.08.2023 №467-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, федеральный закон наделил ФССП России новыми контрольно-надзорными полномочиями, которые распространяются на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Для учёта новых объектов контроля ФССП России будет вести перечень кредитных и микрофинансовых организаций, включение в который будет осуществляться автоматически после получения соответствующего статуса от Банка России.

На банки и микрофинансовые организации будут распространяться обязательные требования, связанные с необходимостью иметь специальное оборудование и программное обеспечение, необходимые для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе возврата просроченной задолженности. Также указанные организации будут обязаны в течение трех лет хранить документы и информацию, касающиеся профессиональной деятельности.

В соответствии с федеральным законом предусмотрены новые способы взаимодействия с должниками по вопросам возврата просроченной задолженности.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, теперь с гражданами может взаимодействовать робот-коллектор. Специальная программа — автоматизированный интеллектуальный агент сможет вести диалог с должником без личного участия представителя организации. Такой способ общения будет приравниваться к непосредственному взаимодействию с должником и на робота-коллектора будут распространяться временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством.

Переговоры с использованием автоматизированного интеллектуального агента должны записываться. Кроме того, алгоритм использования робота-коллектора должен предусматривать по требованию должника возможность переключения на сотрудника организации.

Ещё одним способом взаимодействия с гражданами станет направление сообщений должникам через портал «Госуслуги». Этот способ приравнивается к электронным сообщениям. Для такого порядка общения потребуется, чтобы программное обеспечение коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации было подключено к порталу госуслуг. Также необходимо, чтобы должник подтвердил своё согласие на получение сообщений в «личном кабинете» на портале «Госуслуги».

Существуют ограничения электронного взаимодействия: в течение календарного месяца можно направлять через портал госуслуг не более двух сообщений по одному обязательству.

Дополнительным способом взаимодействия станет направление гражданам письменной корреспонденции, доставляемой по месту жительства или месту пребывания должника операторами почтовой связи, курьером или специальными курьерскими службами без непосредственного взаимодействия с ним.

Федеральный закон уточняет отдельные правила взаимодействия с должником по вопросам возврата просроченной задолженности. Например, порядок определения периода, в течение которого исчисляются количественные ограничения взаимодействия: в течение календарной недели или календарного месяца. Также определяется порядок взаимодействия с представителем должника, которым может выступать только адвокат.

Новый закон устанавливает право ФССП России по ограничению профессиональной коллекторской или микрофинансовой организации использовать один или несколько способов взаимодействия в виде личных встреч, телефонных переговоров, использования автоматизированного интеллектуального агента, электронных сообщений.

Такое решение будет приниматься должностными лицами службы по результатам контрольного (надзорного) мероприятия в случае выявления грубого нарушения или систематических нарушений законодательства Российской Федерации.