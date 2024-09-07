Тёплая осень, парящий залив и пушки пылеподавления

Как отмечает пресс-служба АО «ММТП», в Мурманск пришла уютная и тёплая осень, которая почти не отличает от солнечного лета, которое подарила нам погода в этом году.

Хотя стоит помнить, что зима – не за горами: из-за перепада ночных и дневных температур в Мурманске уже третий день парит Кольский залив.

В любом случае системы пылеподавления Мурманского морского торгового порта работают в штатном режиме. Они включают 14 стационарных и 3 мобильные пушки пылеподавления, систему орошения автодороги и технологических процессов, ряд других организационных мер.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255926%2Fwall-149919532_4204