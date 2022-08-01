Тёплая погода – дополнительная возможность максимально подготовиться к отопительному периоду – Андрей Чибис

Статус подготовки к отопительному периоду в Мурманской области обсудили сегодня в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Андрея Чибиса.

«В этом году лето балует нас тёплой погодой, но это лишь дополнительная возможность вовремя ко всему подготовиться. К началу похолоданий все должно быть готово. В первую очередь, конечно, социально-значимые объекты и дома жителей региона», – подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что только из областного бюджета на обеспечение и функционирование объектов жизнеобеспечения, а также на прохождение отопительного сезона направлено почти 380 млн рублей.

Подробно о подготовке муниципалитетов и объектов теплоснабжения рассказал вице-губернатор – министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков, сообщило региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/