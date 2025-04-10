Тёплая зима радость принесла: жителям Мурманской области вернут более 300 млн рублей за отопление

В апреле часть жителей Мурманской области получит квитанции с традиционными перерасчётами за отопление, потреблённое в прошлом году. Из более чем 6000 многоквартирных домов корректировка затронет 1723. Из них возврат денежных средств произведён жителям 1070 домов, а доначисление – 653.

При этом сумма корректировок в пользу жителей составила 305 млн 800 тысяч рублей, а дополнительно начислено 116 млн рублей. Небольшое количество охваченного перерасчётами жилфонда объясняется тем, что они производятся в домах, оборудованных общедомовыми приборами учёта (ОДПУ).

Как отмечает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, перерасчёт оплаты отопления проводится в первом квартале каждого нового года. Он является разницей между фактическим объёмом потребления тепловой энергии, учтённым общедомовым прибором учёта (ОДПУ), и объёмом потребления, предъявленным потребителям в течение года. Конкретная сумма перерасчёта зависит от площади квартиры, то есть рассчитывается на квадратный метр её площади.

«В целях снижения социальной напряжённости исполнителям коммунальной услуги рекомендовано ограничить размер доначисления суммой в 150 рублей за квадратный метр жилого помещения, а управляющим организациям – предоставить собственникам возможность оплаты доначисленной суммы в рассрочку, до конца 2025 года. В случае нарушения данных требований собственникам необходимо обращаться в министерство», – поясняет заместить министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Ирина Денисова.

Обращение в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области можно отправить через портал ГИС ЖКХ по ссылке dom.gosuslugi.ru, почтой или лично по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18 (каб. 108). К обращению необходимо приложить копии квитанций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/