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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.24 09:30

«Тепло для героя»: письма мурманских ветеранов и обереги от народов саами передадут бойцам в зону СВО

При поддержке регионального исполкома партии «Единая Россия» в рамках акции «Тепло для героя» ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отправили открытки военнослужащим к 23 февраля.

«Сегодня мы собрались, чтобы написать письма ребятам, которые защищают нас от фашизма. Прошло много десятилетий со Дня Победы, и никто даже представить не мог, что мы снова столкнемся с этой заразой. В нашей организации есть ветераны, которые пережили ужас Великой Отечественной войны, будучи ещё детьми. Они в своих письмах желают победы нашим бойцам. Некоторые начали свои письма со слов: «Дорогой внучок, желаю тебе скорее вернуться домой живым и невредимым». Мы помним о вас, наши защитники, и очень ждём домой», – рассказал Валерий Пантелеев, председатель Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

В акции «Тепло для героя» также приняли участие ученики мурманской школы №1 и депутат Госдумы от Мурманской области, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

«Совместно с представителями этнографического центра Туломы мы изготовили обереги для участников СВО к Дню защитника Отечества. Весточка с родной земли согревает душу. Я прекрасно знаю, как ребята ценят такие подарки. Сегодня мы увидели связь поколений, когда есть возможность передать культуру этноса молодому поколению», – поделилась Татьяна Кусайко.

«Самый сильный оберег «Медвежья лапа» наделён магической силой ещё с древности. Он не утратил своей актуальности и в наши дни. Амулет станет верным помощником для наших ребят в зоне боевых действий. Он наделяет своего владельца такими важными качествами, как железная воля, искренняя вера в самого себя, уверенность в своих силах, умение владеть эмоциями, упорство в достижении поставленных задач, способность находить верные решения даже в очень запутанных ситуациях», – рассказала Ирина Павленко, руководитель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов саами села Тулома.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/pisma-murmanskih-veteranov-peredadut-bojcam-v-zonu-svo

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