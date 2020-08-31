Тепло в квартирах жителей Мурманской области станет, когда на улице похолодает

Поручение подключить отопление в жилой фонд региона в случае неблагоприятной погоды дал губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«В Мурманской области начался отопительный период, тепло пошло в соцучреждения, и с учётом того, что погода будет холоднее, я прошу в течение текущей недели во всех муниципалитетах обеспечить подачу тепла уже в жилищный фонд. Знаю, что техническая готовность жилищного фонда на сегодняшний день имеется», – аргументировал решение губернатор.

На данный момент отопительный период начат на всей территории Мурманской области в отношении социальных объектов. Первым тепло подали в Апатитах, Оленегорске, Заозерске, Кандалакшском, Ловозерском и Печенгском районах.

По состоянию на 30 августа из 805 социальных объектов подключено к централизованным системам отопления 80%. Подключение объектов, по словам профильного министра, продолжается.

Как подчеркнул министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Дмитрий Латышев, на сегодняшний день техническая готовность подключения к отоплению жилищного фонда обеспечена, главам администраций необходимо держать вопрос подачи тепла на личном контроле, пишет региональное Министерство информационной политики.