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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 18:00

«Тепло»: в Мурманске стартовал шестой паблик-арт фестиваль «Рост»

Паблик-арт фестиваль «Рост» проходит в Мурманске с 2021 года. Своей задачей команда фестиваля видит переосмысление городской среды Мурманска и создание новой туристической географии города посредством художественных интервенций. В 2026 году «Рост» продолжит работать с центральным районом Мурманска, сохраняя разнообразие форматов паблик-арта и добавит 12 новых художественных проектов к общему числу объектов фестиваля.

Два года фестиваль проходил в историческом районе Мурманска — в Росте, северной части города, откуда и пошло название фестиваля. В 2023 и 2024 годах — на территории самого длинного дома в России, в южном районе. В 2025 году основной площадкой для высказываний художников стал центральный район, где помимо уже ставших традиционными росписей и муралов, были реализованы новые форматы: мозаика, сграффито, майолика, барельефы, роспись на асфальте, а также медиаконтент для большого уличного экрана.

Итогом предыдущих лет стало создание 69 паблик-арт объектов, а также новых экскурсионных маршрутов, сопровождаемых аудиогидами и проектами AR.

«Тема этого года — «Тепло». Результатом работы прошлых лет стало создание новых точек притяжения, которые соединились в маршруты, показывающие Мурманск в современном ракурсе, когда город открывает свои грани через призму взгляда художников. И эти особенности мы хотим раскрыть и в этом году — мы продолжим работать с местным контекстом в широком его понимании: цветы, мхи, лишайники, минералы, история и культура, климат и география. Но самое главное — мы продолжим привлекать к созданию работ горожан, и надеемся, что фестивальные маршруты наполнятся их теплыми историями», — комментирует куратор фестиваля Мария Михайленко.

В этом году в «Росте» примут участие: Антонина Фатхуллина (Санкт-Петербург), Светлана Растебина (Москва), Nadya.O – Надежда Опалинская (Санкт-Петербург), Petro (Москва), Вася Кармазин (Москва), Илья Федотов (Нижний Тагил), ILIA WINCE – Илья Маломощенко (с. Кожевниково, Томская обл.), Павел Савчук (Мурманск), Иван Найнти (Протвино), Елена Прошко (Черноисточинск), творческое объединение «Крепкий палец» (Омск) и другие.

В рамках медиалаборатории, куратором которой выступит Виктор Тяпков (Архангельск), будут работать: Ульяна Зиман (Москва-Брюссель), Валерия Скат (Москва), Вячеслав Балабанов (Ижевск), Фаина Столярова (Елец-Москва), Андрей Съедин (Мурманск).

Также запланирована программа встреч с участниками фестиваля, лекций и других выступлений в Контейнер-холле, где располагается штаб «Роста».

Фестиваль проходит при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, правительства Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569588/#&gid=1&pid=6

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