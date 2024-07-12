Теплоэнергетики Кольского района активно готовят свои объекты к предстоящей зиме

Подготовка региона к предстоящей зиме на контроле Минэнерго и ЖКХ. Областная комиссия, в состав которой входит первый замминистра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова, продолжает работу.

В фокусе внимания – коммунальная инфраструктура Кольского района. Сначала комиссия оценила ход работ на участках теплосети в Мурмашах по улице Энергетиков, где идёт ремонт участка отопления и горячего водоснабжения.

Затем участники проследовали на котельную в Молочном, где эксплуатирующая организация АО «МЭС» выполняет ремонт парового котла, замену трубопроводов обвязки сетевых насосов.

На электрокотельной ГОУП «Мурманскводоканал» также проходят плановые ремонтные мероприятия. Техническое обслуживание шкафов управления, гидравлические испытания трубопроводов и арматуры, ремонт узла подпитки проведены на электрокотельной в Кильдинстрое.

На мазутной котельной посёлка в активной фазе ремонты на основном и вспомогательном оборудовании. В Пушном в соответствии с планом выполняется ремонт участка сети в районе улицы Ленинградская.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, завершилось контрольное мероприятие совещанием в администрации Кольского района, где Алена Кузнецова напомнила всем о необходимости строго соблюдать установленные сроки поведения работ, а также своевременно сообщать в случае возникновения рисков.

Фото: https://gov-murman.ru