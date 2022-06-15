Теплоход «Клавдия Еланская» доставит автобус в ЗАТО Островной

В Островной отправится теплоход «Клавдия Еланская» с необычным грузом на борту - автобусом для транспортного обслуживания местного населения ЗАТО.

Новый брендированный пассажирский автобус малого класса, вместимостью до 22 человек, оснащён удобными сидениями, местом для маломобильной группы населения и провоза колясок.

Автобус будет работать на единственном муниципальном маршруте регулярных перевозок ЗАТО г. Островной: от микрорайона Гремиха до микрорайона Островная. В дни прибытия теплохода «Клавдия Еланская» транспорт будет подъезжать к причалу.

Необходимо отметить, что по погодным условиям отход «Клавдии Еланской» задерживается, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/