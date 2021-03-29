Теплоход «Клавдия Еланская» с грузом продовольствия придёт в Островной, преодолев ледяные поля Белого моря

По текущему прогнозу, теплоход «Клавдия Еланская» доставит 30 тонн продовольствия в ЗАТО г. Островной завтра вечером, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Судно, осуществляющее связь закрытого города с внешним миром, с 13 января находилось в Архангельске на ремонте и освидетельствовании Морского регистра судоходства. В связи с этим продовольствие в Островной было доставлено заблаговременно. Однако из-за морозов ремонт затянулся. Администрацией ЗАТО совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области было организовано воздушное сообщение Мурманск - Островной - Мурманск. С 8 февраля вертолёты совершили несколько рейсов с грузами и пассажирами.

26 марта «Клавдия Еланская» после ремонта вышла из Архангельска и около 18 часов прибыла к острову Мудьюг в точку формирования ледового каравана, но в первый караван не попала по причине сложной ледовой обстановки даже у берегов Архангельска. Сегодня около полудня теплоход в составе другого каравана во главе с ледоколом «Диксон» должен был отправиться в рейс. На борту судна находится порядка 30 тонн продовольствия. По плану «Еланская» придёт в ЗАТО г. Островной в 23 часа 30 марта. Тем не менее, в акватории Белого моря на сегодня наблюдается крайне сложная ледовая обстановка, высота льдов достигает 5 метров. Более точные сведения будут получены на основании фактических данных о скорости движения каравана после его выхода из Архангельска. Так, с 28 марта до раннего утра 29-го ледокол «Диксон», находившийся в 120 милях от Архангельска, смог пробиться сквозь льды на расстояние 60 миль и только сейчас подходит к месту стоянки «Клавдии Еланской».

«В случае экстренной необходимости мы готовы оправить вертолёт в течение шести часов. Предварительно отработав с администрацией, подготовили вертолёт на 31 марта», – добавил министр.

По словам первого заместителя главы муниципального образования ЗАТО г. Островной Ангелины Фотеевой, 21 марта в местный филиал медсанчасти была доставлена вакцина от коронавируса. Горячее питание школьников и воспитанников детского сада обеспечено до 1 апреля. На прошлой неделе из-за неблагоприятных погодных условий маломерное судно с продовольствием не смогло добраться до города. Замглавы муниципалитета поблагодарила региональный Минтранс и губернатора за организацию временного воздушного сообщения ЗАТО с «большой землёй».

Андрей Чибис поручил Минтрансу внимательно следить за развитием событий и принимать все необходимые меры.

«Это принципиально важный вопрос. Жёстко за этим следите. Если вдруг какой-то сбой возникает, запускайте альтернативную схему с вертолётом. В любом случае, независимо от проблем с погодой, тем или иным способом продовольствие будет доставлено», – подчеркнул губернатор.