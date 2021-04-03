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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.21 13:15

Теплоход «Клавдия Еланская» с грузом продовольствия пришёл в Островной

Сегодня утром теплоход «Клавдия Еланская» с 30 тоннами продовольствия на борту пришёл из Архангельска в ЗАТО г. Островной.

Из-за задержки судна, вызванной сложной ледовой обстановкой, правительство Мурманской области организовало авиасообщение с закрытой территорией. Товары первой необходимости и пассажиров доставляли вертолётом.

Как сообщила заместитель главы муниципалитета ЗАТО г. Островной Ангелина Фотеева, «Клавдия Еланская» привезла в город стандартный набор товаров, пользующихся повседневным спросом у жителей, от овощей и фруктов до кормов для домашних животных, а также стройматериалы.

Кроме того, сегодня из Мурманска в Островной совершил рейс вертолёт, доставивший семь пассажиров и товары повышенного спроса, в том числе детское питание, молочную и скоропортящуюся продукцию. На завтра запланирован ещё один грузопассажирский авиарейс в ЗАТО.

Сегодня в 19.00 «Клавдия Еланская» покинет Островной и возьмёт курс на Мурманск. В следующий раз теплоход отправится в ЗАТО из областного центра уже по расписанию – 6 апреля.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  теплоход «Клавдия Еланская» с середины января находился в Архангельске на ремонте и освидетельствовании Морского регистра судоходства. В ЗАТО г. Островной были заблаговременно созданы запасы продовольствия и товаров первой необходимости. Из-за морозов ремонт затянулся, в связи с чем было оперативно налажено авиасообщение Островного с Мурманском.

26 марта теплоход вышел из порта Архангельск, однако в связи со сложной ледовой обстановкой в Белом море путь занял больше недели. Всё это время правительство Мурманской области держало ситуацию под контролем, грузы и пассажиров доставляли в Островной и обратно вертолётами.

 

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