Теплоход «Клавдия Еланская» вернётся к привычной работе после ремонта на этой неделе

Теплоход «Клавдия Еланская», осуществляющий морское сообщение между Мурманском и ЗАТО г. Островной, в пятницу 26 марта выйдет из Архангельска, где судно стояло на ремонте.

Уже сегодня начнётся погрузка продовольствия, затем судно проследует в Островной. Первый рейс на Мурманск запланирован в субботу, 27 марта.

Подробное расписание будет опубликовано на сайте регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.