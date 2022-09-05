Теплоходу «Клавдия Еланская» мешает погода

Отправление «Еланской» из Мурманска в Островной снова перенесли из-за плохой погоды. Новая дата выхода в рейс - 7 сентября.

Судно должно выйти из порта в 17.00 и прибыть в Островной 8 сентября в 9.00. В обратный путь «Клавдия Еланская» отправится в тот же день в 18.00 и прибудет в порт 9 сентября в 11.00.

Как пишет ИА «СеверПост», это уже четвёртый перенос выхода теплохода в Островной. Первый раз отправление «Еланской перенесли из-за производственной необходимости, а потом в дело вмешалась погода.