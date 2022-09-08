Теплосетевая организация АО «Хибинская тепловая компания» завершает работы по замене участка магистрального трубопровода теплоснабжения в микрорайоне Кукисвумчорр Кировска

Школы и детские сады к теплоснабжению подключены. Подачу тепла в многоквартирные дома планируется провести поэтапно в период с 8 по 10 сентября.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, мероприятия по развоздушиванию систем отопления в тех квартирах, где после подключения не будет отопления, проведут специалисты управляющих организаций начиная с 10 сентября. Необходимо обратиться с заявкой в свою управляющую организацию, если после подачи тепла в квартире не будет отопления.

Температура во всех учебных классах школы №2 7 сентября утром была больше 20 градусов тепла. Тому подтверждением – снимки нескольких термометров.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265746%2Fwall-148376343_56132