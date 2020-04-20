Тепловизоры - новое слово портовиков в охране труда

В Мурманском морском торговом порту сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности традиционно уделяется большое внимание. Портовики регулярно работают над решением задач, которые направлены на повышение уровня культуры безопасности работников порта, отработка навыков действия персонала в различных ситуациях, реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в порту.

При этом АО «ММТП» часто выступает новатором как с точки зрения применения передовых технологий, так и внедрения передового опыта в области безопасности и охраны труда. Ярким примером такой практики является реализация проекта по установке тепловизоров на погрузчики, за рулем которых ежедневно трудятся десятки докеров.

Такая идея была разработана специалистами комплекса механизации совместно с дирекцией по охране труда, пожарной и промышленной безопасности и службой информационных технологий, связи и автоматизации АО «ММТП». Главная задача – сделать максимально безопасной работу на производственной площадке.

В настоящий момент уже четыре машины имеют на борту новое оборудование системы улучшения видимости «Intravision IVSR-2.3». Тепловизоры крепятся на заднюю часть корпуса погрузчика и передают изображение на монитор, который расположен в кабине. При этом диапазон температуры для распознавания объекта в кадре составляет от -60 до +250 градусов, а угол обзора устройства – 120 градусов в горизонтальной плоскости. Такие характеристики позволяют определить человека при любых погодных условиях.

Стоит отметить, что устройство само по себе уникально, поскольку подрядчик совместно со специалистами порта внес ряд изменений. Помимо расширенного угла обзора, тепловизор анализирует изображение и в случае попадание человека в зону видимости, выделяет фигуру красным цветом на мониторе и подает громкий звуковой сигнал.

«На сегодняшний день технологий стремительно развиваются, а наша задача – идти в ногу со временем и искать пути их применения на нашем предприятии. Тепловизор позволяет водителю погрузчика всегда быть на чеку и контролировать ситуацию на рабочей площадке, а значит делает работу безопаснее. Так мы используем эти технологии на благо работников предприятия. Ведь, всем известно, что нет ничего ценнее жизни и здоровья каждого сотрудника», - отметил технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Начиная с 2020 года вся вновь приобретаемая крупногабаритная техника будет иметь оснащение аналогичными системами.