Мурманская область. Арктика (16+)12.06.24 08:45
«Тёплые истории для озябшего туриста» - 15 июня
Мурманская областная научная библиотека приглашает мурманчан и гостей города посетить экскурсию по библиотеке «Тёплые истории для озябшего туриста», которая состоится 15 июня в 15.00.
Как сообщает vk.com/murmannauchka, экскурсанты побывают в загадочных лабиринтах книгохранения, познакомятся с арт-объектами и залами «Научки», увидят старинный патефон и современный проигрыватель, прочитают газеты 1920-х, а также услышат множество тёеплых историй о Мурманске. (6+)
Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457279064%2Falbum-44573273_00%2Frev
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-
Последние комментарии
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
-Скоро в эфире18:30«Мои родные». Юта. Юбилейный концерт (16+)20:05«Путевка в жизнь». Художественный фильм (12+)22:00«Молодая гвардия». Художественный сериал, 12 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость проезда в транспорте Мурманской области снизится при оплате с помощью NFC-табличек СБП-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 10 копеек, доллар укрепился почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Правительством Мурманской области разработан проект постановления об изменении платы за коммунальные услуги-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки