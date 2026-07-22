«Тёплый» фестиваль уличного искусства «РОСТ» завершился в Мурманске

Он в этом году проходил с 4 по 19 июля. На это время Мурманск стал творческой площадкой под открытым небом, художники со всей страны создавали монументальные оформления в городском пространстве.

Главной темой фестиваля «РОСТ» в 2026 году стало тепло — многогранное понятие, объединяющее человеческие отношения, северное гостеприимство и внутреннюю силу. Именно эту идею авторы воплотили в своих работах, каждая из которых получила собственное художественное прочтение.

В рамках фестиваля в Мурманске появились 12 новых монументальных оформлений, которые стали частью городской среды.

За годы проведения фестиваль «РОСТ» стал важным культурным событием региона и одним из инструментов формирования современного облика Мурманска. Муралы не только украшают городские фасады, но и создают узнаваемую визуальную среду, отражающую характер Кольского Заполярья.

Закрытие фестиваля стало символичным завершением двух недель творческой работы, общения и обмена опытом между художниками, организаторами и жителями города.

Фестиваль проходит при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, правительства Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея.

Фото (Олег ФИЛОНОК): https://gov-murman.ru/info/news/571440/#&gid=1&pid=36