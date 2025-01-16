Мурманская область. Арктика (16+)16.01.25 09:45
«Тёплый подарок из дома»: северян приглашают присоединиться к сбору подарков участникам СВО
Военно-морской музей Северного флота проводит добровольческую акцию «Тёплый подарок из дома». Акция приурочена ко Дню защитника Отечества.
Как сообщают организаторы акции, подарки, собранные до 1 февраля, отправятся военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО.
Каждый желающий может принести тёплые вещи или любые другие подарки по адресу: г. Мурманск, ул. А. Торцева, 15.
Также северян приглашают принять участие в мастер-классе по созданию памятных браслетов, которые станут символом общей поддержки защитников Отечества.
Подробности по телефонам: 8(8152) 22-14-45; +7(921) 665-19-46.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/17401-severyan-priglashayut-prisoedinitsya-k-sboru-podarkov-uchastnikam-svo/
Комментарии
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