«Тёплый подарок из дома»: северян приглашают присоединиться к сбору подарков участникам СВО

Военно-морской музей Северного флота проводит добровольческую акцию «Тёплый подарок из дома». Акция приурочена ко Дню защитника Отечества.

Как сообщают организаторы акции, подарки, собранные до 1 февраля, отправятся военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО.

Каждый желающий может принести тёплые вещи или любые другие подарки по адресу: г. Мурманск, ул. А. Торцева, 15.

Также северян приглашают принять участие в мастер-классе по созданию памятных браслетов, которые станут символом общей поддержки защитников Отечества.

Подробности по телефонам: 8(8152) 22-14-45; +7(921) 665-19-46.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17401-severyan-priglashayut-prisoedinitsya-k-sboru-podarkov-uchastnikam-svo/