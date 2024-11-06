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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.24 19:30

Тёплый приём северного Мурманска: молодые медиаспециалисты из зарубежных стран впечатлились Заполярьем

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в первых числах ноября столицу Арктики посетили иностранцы, прибывшие в Россию для обмена опытом в сфере журналистики. В ходе региональной программы всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» в рамках смены «ШУМ.Журналистика индустрии 5.0» гости познакомились не только с региональными СМИ, но также культурой, историей и достопримечательностями.

Встретила делегацию руководитель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

«Россия потрясающая страна – многогранная и интересная. Вы находитесь на Крайнем Севере, но, несмотря на то что у нас холодно, люди здесь с большой душой и тёплым сердцем. Надеемся, что поездка пройдёт для вас интересно и насыщенно», – сказала она.

Пять дней программы были насыщены мероприятиями. По итогу визита медиаспециалисты подготовят travel-блоги, рассказывающие о поездке.

Специалисты комитета по туризму Мурманской области, ТИЦ Мурманской области и проекта «Курс на север» представили гостям презентации о регионе, рассказав о 10 причинах влюбиться в Мурманскую область. После официальной части, проходившей в Центре управления регионом, состоялась беседа в неформальной обстановке.

«Пообщавшись с гостями, узнали, что и в других странах существует проблема оттока населения из северных регионов в более тёплые, и из маленьких городов в более крупные. Для обмена опытом в решении этой задачи мы обменялись контактами со странами Африки и Китая. Также готовы сотрудничать с гостями в туристическом направлении», – поделилась руководитель проекта «Курс на север» Венера Кравченко.

С радостью встретили иностранцев сотрудники радиостанции «POWER Хит Радио». В Мурманской областной научной библиотеке для участников смены «ШУМ.Журналистика индустрии 5.0» состоялся круглый стол с представителями «Фабрики креативных медиа», где обсуждались проблемы и практики российской журналистики. Эта же тема была затронута на встрече с председателем Мурманского отделения «Союза журналистов России», директором АНО «Продюсерский центр «Северный характер» Светланой Солдатовой. Делились мнениями, знаниями и контактами.

Посетили медиаспециалисты и Мурманский арктический университет (МАУ), в котором, кроме россиян, сегодня обучаются и иностранцы. Там они посмотрели презентации о Таджикистане, Пакистане, Морокко, Индии и России, подготовленные студентами – представителями этих стран. После этого у гостей была возможность пообщаться с молодёжью в неформальной обстановке за чашечкой чая.

Также для участников смены была подготовлена встреча с лектором Российского общества «Знание» И.П. Бондаренко. Говорили об обмене практикой по созданию студенческого медиацентра.

Большое внимание в ходе знакомства с Мурманском было уделено теме патриотизма. В День народного единства молодёжь, представляющая Индию, Зимбабве, Камерун, Китай, Коста-Рику, Молдову, Сербию, Южную Осетию и Бразилию, охотно посетила мемориальный комплекс «Долина Славы». Гостям рассказали о 80-летии со дня разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, о героических защитниках Севера. Все присутствующие возложили цветы к памятнику, почтив погибших в боях минутой молчания.

Яркой получилась встреча участников с саамами. Во время посещения этнографического саамского центра Кольского района все пробовали яства, плели обереги, знакомились с бытом малочисленных народов Севера и даже примеряли национальную одежду.

Также гости побывали в «Военно-морском музее Северного флота» и на атомном ледоколе Ленин.

Также в региональной программе организаторами было предусмотрено творчество – участие в добровольческом проекте «Добрая мастерская» и мастер-класс по кастому футболок в северной тематике от победителя регионального этапа всероссийской Студенческой весны в направлении «Арт». Часть сувениров, изготовленных своими руками, гости забрали с собой, а часть передали в благотворительный фонд.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, неизгладимые впечатления оставили у гостей арктическая кухня, представленная морскими ежами, гребешками, крабами, треской, олениной, брусникой и морошкой, и северное сияние, увидеть которое мечтал каждый из приехавших в северный регион.

Организаторами региональной программы для иностранных специалистов медиасферы выступают дирекция Всемирного фестиваля молодёжи и субъекты РФ.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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