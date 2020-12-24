Терем Деда Мороза в Умбе посетили более 500 юных северян

В Терском районе завершился проект «В Тереме Деда Мороза». Он стал одним из победителей конкурса регионального министерства культуры и получил грант на реализацию. Взрослым и детям подарили встречу с главным символом Нового года в самом настоящем тереме Деда Мороза. Он расположился в лесу, рядом со старой Умбой и одноименной рекой, и работал с 10 по 18 декабря.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в связи с пандемией, проект был успешно реализован. За 10 дней его успели посетит более 500 юных северян в составе организованных малых групп. Посещения резиденции Деда Мороза на Терском берегу проходили при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Сказка для ребят начиналась уже у входа на территорию терема, который сторожил Медведь. Участники проходили через испытания тетушки Вьюги, играли и водили хороводы с помощниками Деда Мороза. Внутри посетителей ждала мастерская и выставка новогодних игрушек и встреча со сказочным персонажем. Экскурсия для каждой группы длилась час.

Кульминацией проекта «В Тереме деда Мороза» стало открытие праздничной Новогодней елки на площади перед поселковым Домом культуры. Кроме того, в гостях у Деда Мороза побывал его «старший брат» Морозко из Оленегорска.

Как сообщает региональное Министерство культуры, организаторы проекта – местная общественная организация содействия развитию культуры «Умба. Культурный Север» и дом культуры посёлка Умба. Они рассчитывают продолжить работу над проектом и открыть Терем для посещений и в следующем году. Кроме того, в планах – проведение в Умбе Арктического слёта-форума Дедов Морозов.