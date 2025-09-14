Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию

В рамках проекта «Полярный экспресс» в тестовую эксплуатацию запущен участок подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от села Териберка Мурманской области до посёлка Амдерма Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«В первую очередь к ПВОЛС подключили объекты социальной инфраструктуры. С подключением Амдермы к ПВОЛС в Ненецком автономном округе появился высокоскоростной оптический канал связи и быстрый интернет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы ведутся в сложнейших погодных условиях северных широт. Подключение к ПВОЛС обеспечили российские компании.

Высокотехнологичная подводная магистральная линия связи реализуется в рамках уникального проекта «Полярный экспресс» в соответствии с поручениями Президента России. Проект соединит Мурманск и Владивосток по кратчайшему маршруту между Европой и Азией и создаст альтернативу спутниковой связи в северных широтах. ПВОЛС общей протяженностью 12650 км включает 6 пар оптических волокон с пропускной способностью 52–104 Терабит/сек.

Фото: https://vk.com/morflot_gov?z=photo-217451119_457243379%2F61bc7b38f377b54ac2