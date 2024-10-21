Териберка – победитель Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Териберка стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», заняв первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)». Конкурс в заявленной номинации проводится с 2020 года.

«В 2024 году в этой номинации было подано 127 заявок на участие со всей России. Победила Териберка, которая получит 20 миллионов рублей за счёт средств федерального бюджета на поддержку цифровых систем», – сказал на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Заявки на конкурс подавались по одному из направлений стандарта «Умный город», который активно реализуется в Мурманской области. В этом году в нём приняли участие Кировск, Ловозеро и Териберка, одержавшая победу в категории сельских поселений.

Для гостей села доступен туристический портал murmansk.travel, где они могут спланировать своё путешествие, выбрать экскурсию, узнать актуальный прогноз северного сияния. На Единой платформе ООПТ регионального значения можно оплатить и получить разрешение на посещение парка в Териберке, а на сайте транспортсевера.рф – построить маршрут из Мурманска.

Кроме того, через портал «Наш Север» жители села влияют на реализацию проектов по благоустройству территории. В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» там реализовано 9 инициатив. Также в Териберке организована работа системы общественного наблюдения и аналитики и системы мониторинга уборки территорий муниципальных образований, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/