Инфляция в Мурманской области в сентябре по-прежнему была выше, чем в СЗФО, но стала ниже, чем в целом по странеПроект из Мурманской области вышел в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ-2024
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.24 19:30

Териберка – победитель Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Териберка стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», заняв первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)». Конкурс в заявленной номинации проводится с 2020 года.

«В 2024 году в этой номинации было подано 127 заявок на участие со всей России. Победила Териберка, которая получит 20 миллионов рублей за счёт средств федерального бюджета на поддержку цифровых систем», – сказал на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Заявки на конкурс подавались по одному из направлений стандарта «Умный город», который активно реализуется в Мурманской области. В этом году в нём приняли участие Кировск, Ловозеро и Териберка, одержавшая победу в категории сельских поселений.

Для гостей села доступен туристический портал murmansk.travel, где они могут спланировать своё путешествие, выбрать экскурсию, узнать актуальный прогноз северного сияния. На Единой платформе ООПТ регионального значения можно оплатить и получить разрешение на посещение парка в Териберке, а на сайте транспортсевера.рф – построить маршрут из Мурманска.

Кроме того, через портал «Наш Север» жители села влияют на реализацию проектов по благоустройству территории. В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» там реализовано 9 инициатив. Также в Териберке организована работа системы общественного наблюдения и аналитики и системы мониторинга уборки территорий муниципальных образований, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Гостиница «Россия»». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в сентябре по-прежнему была выше, чем в СЗФО, но стала ниже, чем в целом по стране-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 45 копеек, доллар потерял 32 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Около 80% вопросов, поступивших от жителей Мурманска, были успешно решены или разъяснены на месте-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика