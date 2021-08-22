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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.21 17:00

Териберка, благодаря поддержке губернатора и правительства области, приобретает совсем другой вид

В рамках рабочей поездки в Териберку губернатор Андрей Чибис оценил ход дорожного ремонта и благоустройства в посёлке. В частности, глава региона проконтролировал выполнение ремонта на участке автодороги по улице Пионерской.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» здесь ведётся асфальтирование проезжей части и установка бортовых камней. Общее финансирование работ составляет более 2 млн рублей, из них более 1,9 млн – средства областного бюджета. Площадь планируемого ремонта автодороги 1255 кв. метров. В настоящее время идут работы по устройству щебеночного основания. Все работы должны завершиться на следующей неделе.

Также Андрей Чибис ознакомился с ходом работ по благоустройству дворовой территории у дома №7 по улице Школьной. За счёт бюджета муниципального образования здесь до конца августа должны заасфальтировать проезжую часть, автостоянку и тротуар, установить бортовые камни. На сегодняшний день работы выполнены на 40%.

Ещё одним объектом посещения стала Лодейнинская школа. Андрей Чибис оценил готовность учреждения к ведению образовательного процесса в новом учебном году. Как заверила министр образования и науки региона Ольга Дзюба, риски срыва начала учебного года отсутствуют. С 1 сентября в школе планируют обучаться 39 человек в восьми классах-комплектах. В прошлом году школа стала победителем регионального конкурса грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования в Мурманской области в номинации «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы». Благодаря гранту в размере 400 тысяч рублей для создания школьного мини-технопарка были приобретены робототехнические конструкторы и 3D-оборудование.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за последние два года за счёт муниципальных средств в школе были отремонтированы полы и вентиляция пищеблока, коридор второго этажа и лестничные марши, заменены и установлены светильники, выполнен текущий технических ремонт помещений. В планах – проведение капитального ремонта здания. Проект будет направлен правительством Мурманской области в федеральные органы власти для включения в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год.

Во время рабочего визита было отмечено, что в Лодейнинской школе произошли существенные перемены: масштабные ремонты, техническое переоснащение. Впереди учебное заведение ожидает и капитальный ремонт. Териберка, благодаря поддержке губернатора и правительства области, приобретает совсем другой вид.

 

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