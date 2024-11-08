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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.24 10:00

Териберка получит 20 млн рублей из федерального бюджета за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Правительство Российской Федерации поощрит победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2024 года, в числе которых – Териберка. Об этом сообщил сегодня в ходе заседания правительства РФ председатель правительства Михаил Мишустин. Муниципалитет Мурманской области получит 20 миллионов рублей на развитие цифровых систем.  

Михаил Мишустин подчеркнул, что Президент России Владимир Путин всегда отмечает значимость местной власти, её особую роль и ответственность, так как именно к представителям местных администраций жители приходят с повседневными нуждами. 

В рамках Всероссийского конкурса ежегодно отмечают муниципальные команды, которые особенно успешно и эффективно решают значимые для граждан вопросы с помощью внедрения цифровых технологий, в том числе связанные с благоустройством общественных пространств, модернизацией городского хозяйства. 

«Необходимо, чтобы муниципалитеты внимательно относились к опыту коллег, применяли их идеи в собственной практики. Так как главная цель этой работы – более комфортная, безопасная жизнь граждан в родных местах», – сказал Михаил Мишустин. 

Напомним, Териберка заняла первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)». Конкурс в заявленной номинации проводится с 2020 года. Заявки подавались по одному из направлений стандарта «Умный город», который активно реализуется в Мурманской области. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для гостей села доступен туристический портал murmansk.travel, где они могут спланировать свое путешествие, выбрать экскурсию, узнать актуальный прогноз северного сияния. На Единой платформе ООПТ регионального значения можно оплатить и получить разрешение на посещение парка в Териберке, а на сайте транспортсевера.рф – построить маршрут из Мурманска. 

Через портал «Наш Север» жители села влияют на реализацию проектов по благоустройству территории. Кроме того, в Териберке организована работа Системы общественного наблюдения и аналитики и Системы мониторинга уборки территорий муниципальных образований. 

 

 

 

Фото (правительство России): https://gov-murman.ru/info/news/

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