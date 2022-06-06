Териберка удивляет! 1000 мешков мусора было собрано в ходе большого туристического субботника

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Териберке состоялся большой туристический субботник. В ходе мероприятия добровольцы собрали более 1000 мешков мусора, без учёта крупногабаритных отходов. Участие приняли более 400 человек от 3 лет.

«Одним из важных показателей для нас в год экологически ответственного туризма - обратная связь от участников мероприятий. Приятно слышать, что в сравнении с прошлым годом мусора в Териберке стало намного меньше! Это подтверждает верность курса, который выбрал для развития региона Комитет», - прокомментировал итоги субботника Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Участниками субботника стали трудовые коллективы и профсоюзы ведущих предприятий и организаций Мурманской области, среди которых ПАО «Ростелеком», УФПС Мурманской области АО «Почта России», «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, ФГУП «Атомфлот», Корпорация развития Мурманской области, Единый волонтёрский центр Мурманской области, Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и многие другие.

Организаторами мероприятия выступил комитет по туризму Мурманской области, АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и администрация Кольского района.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/