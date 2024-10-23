Мурманская область заняла 77-е место в рейтинге перспективности трудоустройстваТериберский кит стал одним из символов, представляющих Россию на XVI саммите БРИКС в Казани
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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 11:00

Териберский кит стал одним из символов, представляющих Россию на XVI саммите БРИКС в Казани

В Казани открылся XVI саммит БРИКС. На полях саммита представлена экспозиция «Этнографическая мозаика», посвящённая культурной идентичности стран БРИКС.

Выставка включает 23 работы молодых скульпторов и художников Санкт-Петербургской академии художеств, вдохновленные природным и животным миром стран объединения. Одним из символов, представляющих Россию на саммите БРИКС, стал горбатый кит.

«Мурманская область, а именно Териберская губа и Ура-губа Баренцева моря – одно из немногих мест в России, где можно вблизи увидеть горбатых китов. Своё название горбатый кит получил за особую форму верхнего плавника и привычку во время передвижения сильно выгибать спину. Этот древний исполин способен проявлять настоящие чудеса акробатики», – говорится на тематическом стенде.

Экспозиция принимает эстафету у выставки «Национальные бренды БРИКС», которая прошла в рамках «ПМЭФ-2024». На выставке губернатор Андрей Чибис рассказал про стратегический план «На Севере - жить», где также был представлен один из символов Мурманской области – териберский горбатый кит.

«Национальные бренды несут в себе богатство культурного разнообразия стран БРИКС и демонстрируют потенциал наших исторически общих ценностей. Экспозиция способствует формированию взаимопонимания между странами и культурами через творческие образы, символизирующие национальные культурные коды», — отметил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков.

«Идея экспозиции возникла из большого проекта «Душа России», разработанного в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. У каждой страны есть душа, она воплощает себя в образах мира природы, в этих символах отражается и характер народа. Символы природы становятся культурными символами. Для нас большая честь представить нашу экспозицию на таком важном событии как саммит БРИКС», — добавила заместитель директора фонда «Росконгресс» и креативный директор выставки Елена Маринина.

XVI саммит БРИКС продлится до 24 октября. Столица Татарстана примет около 20 тысяч делегатов. Лидеры БРИКС подведут итоги председательства России в организации в текущем году, а также обсудят актуальные проблемы глобальной и региональной повестки, результаты совместной работы в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Вупи Голдберг
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