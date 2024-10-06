«Тёркин снова на войне»: Ансамбль песни и пляски Северного флота дал благотворительный концерт

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота дал благотворительный концерт, посвященный 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Артисты выступили в североморском Доме культуры «Строитель» с программой «Тёркин снова на войне».

Собранные средства от концерта пойдут в поддержку участников специальной военной операции.

«Мы на эти деньги приобретем, как это было и в прошлый раз, необходимые вещи, которые нам ребята скажут из нашей бригады морской пехоты. Мы им привезём в ближайшее время, вручим, объявим, что это от северомоцев и мурманчан», - рассказал художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Северного флота Дмитрий Акманов.

В программе также прозвучали знаменитые военно-патриотические песни: «Прощайте, скалистые горы», «Моря полярные» и «Голос далеких сыновей».

С программой «Тёркин снова на войне» флотский коллектив выступит и в Мурманске – концерт состоится 7 октября в областном Дворце культуры им. С.М. Кирова в 19.00.

Военнослужащие в зоне специальной военной операции сегодня олицетворяют мужественный образ Василия Тёркина, о котором писал Александр Твардовский, отстаивают мир и свободу нашей страны, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12531792@egNews