Терпимость при найме в России: более половины работодателей готовы не учитывать пол, возраст и знак зодиака
Более половины российских рекрутеров готовы не учитывать пол и возраст кандидата при найме. Такие данные показал всероссийский опрос работодателей, который провели аналитики CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru). Исследование проводилось в августе 2025 года среди 583 российских работодателей.
Что российские работодатели готовы «простить» кандидату
Российские работодатели демонстрируют значительную гибкость в отношении характеристик, не связанных напрямую с профессиональными компетенциями. Среди признаков, которые реже всего становятся препятствием для найма, лидируют:
- пол – 57%;
- возраст – 55%;
- знак зодиака – 50%;
- отсутствие образования – 46%;
- отсутствие опыта работы – 45%.
При этом работодатели остаются строги к профессиональным и личностным качествам: только 18% готовы мириться с недостаточной квалификацией и отсутствием навыков, 9% – с неумением общаться, и всего 5% – с нежеланием обучаться.
Почему российские компании идут на компромиссы
Главная причина гибкости – дефицит кадров: на это указали 63% опрошенных по России. Ещё 60% готовы мириться с недостатками, если кандидат обладает нужной квалификацией и опытом. Низкие зарплатные ожидания соискателя становятся аргументом для 29% работодателей. Среди других причин – пожелание CEO или заказчика подбора (22%), отсутствие ресурсов для обучения (11%).
«Современные HR-Tech-решения позволяют работодателям глубже оценивать профиль кандидата еще на этапе отбора. Это снижает риски и даёт уверенность в том, что даже если у соискателя нет идеального резюме, его мотивация и потенциал могут стать решающими факторами. Российские рекрутеры активно используют такие инструменты, что позволяет им быть гибче и быстрее закрывать вакансии в условиях кадрового дефицита», – комментирует Марина Хадина, директор по развитию «Talantix».