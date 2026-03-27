Терпимость работодателей к татуировкам снижается

За год компаний, отказывающих кандидатам в трудоустройстве из-за наличия татуировок, стало больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители кадровых служб 500 компаний из всех округов страны и 1600 экономически активных россиян.

Наличие татуировок не может служить формальным юридическим основанием для отказа в приёме на работу, однако в ряде профессиональных сфер — банковском деле, отделах продаж и по работе с клиентами премиальных сегментов — сохраняются негласные корпоративные стандарты внешности. 11% рекрутеров признались, что в их практике были случаи отказа в трудоустройстве именно из-за наличия татуировок. Это превышает показатель 2025 года, который составлял минимальные 4%. Доля работодателей, ни разу не отказывавших соискателям по данному признаку, за год снизилась с 92 до 86%.

Судя по комментариям представителей компаний, из-за наличия крупных или многочисленных татуировок отказ получали претенденты на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приёмщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестёр и руководителей различного уровня. Причём рост числа отказов скорее является следствием изменения баланса спроса и предложения на рынке труда, чем возвращением более строгих требований к внешнему виду кандидатов.

Отношение россиян к татуировкам за год почти не изменилось: положительно на них реагируют 26% экономически активного населения, отрицательно — 41% (23 и 44% соответственно в 2025 году). При этом каждый третий респондент затрудняется дать однозначную оценку. Любопытно, что симпатия к татуировкам выше у женщин (30%), чем у мужчин (22%), а также у молодёжи до 25 лет (59%) и людей со средним профессиональным образованием (34%).

Что же касается готовности сделать татуировку, то сегодня на подобный шаг готовы пойти 11% опрошенных. Среди молодых людей до 25 лет таких 31%. А среди тех, у кого уже есть татуировки, 46% хотят добавить новые.

Время проведения опроса: 1—23 марта 2026 года.

