Территориальные управления Росреестра Северо-Запада страны подвели итоги работы за 5 лет

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко приняла участие в совещании под председательством руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

30 мая состоялось совещание, на котором были подведены итоги деятельности территориальных органов Росреестра и филиалов ППК Роскадастр Северо-Западного федерального округа. Мероприятие прошло под председательством руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

В совещании приняли участие руководители территориальных органов Росреестра и филиалов Роскадастра, в том числе руководитель мурманского Росреестра Анна Бойко. Участники обсудили результаты работы за последние 5 лет, обменялись опытом и определили приоритетные направления деятельности на 2024 год.

Анна Бойко представила доклад о работе Управления Росреестра по Мурманской области, поделилась опытом и лучшими практиками, которые могут быть использованы другими территориальными органами Росреестра.

«Очень полезно видеть достижения коллег и лучшие из них трансформировать под особенности нашего региона. Такие мероприятия по обмену опытом, помогают наладить сотрудничество между территориальными органами Росреестра и филиалами ППК «Роскадастр» для повышения качества и доступности услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учёта», - отметила Анна Бойко.

По итогам совещания были определены задачи на 2024 год, направленные на дальнейшее развитие системы регистрации прав и кадастрового учёта в Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.