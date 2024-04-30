Территории для развития туризма в Заполярье появятся на публичной кадастровой карте

С января 2024 года Мурманская область присоединилась к федеральному проекту «Земля для туризма», целью которого является выявление и вовлечение в оборот земель, пригодных для реализации инвестиционных проектов по созданию туристской инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на сегодняшний день заключено соглашение об информационном взаимодействии между Росреестром, ППК «Роскадастр» и комитетом по туризму Мурманской области. Создан оперативный штаб, который определил объекты туристического интереса, обладающих спортивно-оздоровительным, историческим и рекреационным потенциалом. Также определены первые земельные участки вблизи них, которые возможно вовлечь в индустрию путешествий и отдыха.

«По территориям, определённым оперативным штабом перспективными для вовлечения в туристскую деятельность, комитетом по туризму Мурманской области в настоящее время осуществляется подготовка графических материалов для размещения их на публичной кадастровой карте», - прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Функционирование сервиса «Земля для стройки» на публичной кадастровой карте в будущем поможет в поиске инвесторам, заинтересованным в развитии туристического бизнеса в арктической зоне», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.