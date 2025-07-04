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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 16:00

Территории рядом с Мончегорском озеленяют с помощью дронов

Благодаря инновационному проекту Кольской горнометаллургической компании реализуется проект по возрождению лесных массивов. Уже запущен пилотный этап проекта, включающий восстановление экосистемы с использованием новейших технологий.

Экспериментальный аэрозасев провели с применением дрона DJI Agras T10 грузоподъёмностью 8 кг. С помощью него семена сосны разбросали по заранее определенным и согласованным участкам с утраченным лесным покровом. Засев успешно завершился на площади около двух гектаров.

Первый этап засева показал хорошие результаты по всхожести: семена проросли, сеянцы поднялись.

Сейчас идёт третий этап, он предусматривает масштабирование работ: планируется восстановить девять участков общей площадью свыше ста гектаров. Для этого специально подготовлено 270 килограммов семян сосны, наиболее распространённого вида региона, приспособленного к суровым северным условиям.

Поскольку природные условия препятствуют самостоятельному размножению хвойных пород на данном участке, внедрение инновационных решений стало необходимым условием успеха.

Этот проект - лишь начало долгосрочной программы, направленной на улучшение экологии района. Специалисты уверены, что последовательные меры приведут к созданию устойчивого лесного массива, способствующего сохранению биоразнообразия и улучшению качества жизни населения.

«Кольская ГМК очень плотно работает по экологическим направлениям: занимается сохранением биоразнообразия, редких видов флоры и фауны, а также инновационными методиками, такими как аэрозасев. У нас в регионе есть труднодоступные места, в том числе на землях лесного фонда, и данная технология может быть очень полезна для засева таких мест. Если аэрозасев покажет себя эффективным с практической стороны - будет хорошая всхожесть семян, можно будет сеянцами пользоваться, разрежать и пересаживать, - то эта инновация станет крайне полезной для Мурманской области», – отметил и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Банников.

 

 

Фото (Алина Мельниченко/ kn51): https://gov-murman.ru/info/news/549782/#&gid=1&pid=6

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